苗栗縣長參選人鍾東錦10日召開記者會指出，綠營10大奧步有「一哄、二騙、三假、四亂」。（李京昇攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦10日召開記者會指出，近日接獲許多熱心的鄉親回報，民進黨即將採取每次選舉慣用的10大奧步來殘害苗栗、誤導鄉親、誣陷鍾東錦，因此，競選總部也特別請來9位律師組成律師團協助，宣示要正面迎戰綠色恐怖。

苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部新聞發言人陳怡樺表示，原本選賢與能應該是一件快樂的事，大家各自提出政見，讓鄉親可以擁有美好願景，但最近幾年每逢大選，很多參選人提不出政見，只好用抹黑、誣陷的方式，採取詆毀對手、成就自己的競選手段，近期以台北市長參選人蔣萬安、新竹市長參選人高虹安和鍾東錦等3人的例子最為明顯。

陳怡樺說，蔣萬安和高虹安，一個指為身世有問題、一個被指為學霸資歷不實，浪子回頭的鍾東錦，則是被挖出戒嚴時期的前科，即使他已坐完黑牢付出代價，對手還是不放過，而這些都是當朝執政民進黨的作為，跟在野時期標榜民主改革的民進黨完全是背道而馳。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮說，許多民眾已經非常厭惡綠營競選伎倆，紛紛向競選總部通報，檢舉疑似有對手開始使出奧步，總部經過整理後，條列出對方可能採用的10大奧步，分別為「一哄、二騙、三假、四亂」，所謂一哄、就是一再用「抗中保台」、塑造「亡國感」、賣芒果乾的方式恐嚇國人；二騙利用騙術，包括抹黑文宣、不實廣告等欺騙民眾。

三假則是使用假民調，編造有利於綠營候選人的數字，再用假事件，謊稱發放走路工，或是找到疑似賄選的案件，實際上根本就是自己捏造出來的事件。

以及假證人，即是找來莫名其妙的人指證莫須有事件，例如韓國瑜競選總統時，竟然有自稱中國間諜的王姓男子向澳洲媒體爆料，中國花重金幫助韓國瑜，選舉結束後卻不了了之，這些假事件都是綠營慣用的選舉手段，故意來誤導鄉親。

徐表示，最後四亂就是透過1450網軍、不當介入司法、動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。

鍾東錦競選總部發言人洪志彥表示，以上種種行為，都已涉嫌觸犯選罷法意圖使候選人不當選刑責，可處5年以下有期徒刑，提醒民眾不要當打手，於社群網站張貼或轉發不實之文字、圖畫及影音訊息，以免遭追訴判刑後悔一輩子，同時更呼籲鄉親，如發現以上10大奧步，可立刻向總部提出檢舉。

他說，總部已請來國內知名律師事務所，包括饒斯棋、張立杰、羅偉恆、甘眞綝、鄭晃奇、徐宏澤、陳彥汝、余嘉勳、余嘉哲等9位大律師，組成律師團，做為苗栗鄉親的靠山，只要發現有上開不法情事時，律師團會立即提出刑事告訴，絕對不會向惡勢力及妨害選舉公正性的奧步低頭。