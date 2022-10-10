富邦悍將10日做出人員異動，莊韋恩降下二軍、拉上高孝儀，這也是高孝儀自5月14日降下二軍後，睽違近5個月再重回一軍戰場。

總教練丘昌榮表示，拉上高孝儀主要是二軍回報他的近況穩定，本季他在二軍出賽157打席、打擊率2成46，今天上一軍先在板凳待命；至於莊韋恩下二軍後，會針對內外野守備、跑壘做加強，

高孝儀表示，這麼久的時間待在二軍心情難免覺得低落，但還是做好自己的工作，跟著二軍教練團方針加強不足之處，「鋒哥不會去分球員年紀，很注重大家的基本功，所以我們也是跟著他的方向走。」

近5個月都待在二軍，接到上一軍電話時高孝儀又驚又喜，興奮之餘很快收拾好情緒，「趕快思考剩餘比賽要怎麼幫助球隊。」現年32歲的他也十分有感每年都有新人加入的競爭感，「職棒舞台就是很現實，好的會留在上面，只能持續加強能力。」

而富邦本周面臨6場比賽考驗，原訂今天要由李子強先發，但他因為確診改由游霆崴登板，接下來本周5場比賽，目前只確定周三由陳仕朋先發，接下來的先發輪值，丘總表示還有一些想法，尚未最後確定。