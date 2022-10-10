前高雄市長韓國瑜被罷免後，沉潛2年多後，今（10）日晚間將重返高雄，這也是罷韓後首度公開露面；他將為已故前高市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁站台。高雄市長陳其邁今為同選區新人湯詠瑜站台時狠酸，韓國瑜當市長到一半落跑選總統，上任第一件事竟是讓輕軌停工，而自己上任後積極趕進度，明年輕軌就將成圓。

韓國瑜今晚將為前金、新興、苓雅選區的議員參選人許采蓁站台，今早民進黨同選區新人湯詠瑜則成立與陳其邁的聯合競總，除了李昆澤、劉世芳、趙天麟等多名綠委外，還找來台南市長黃偉哲站台。

陳其邁致詞時提及，自己跟湯詠瑜一樣從小在前金、新興、苓雅生活、讀書，肯定她擁有台美雙律師身分，若細數所有議員參選人，從台灣頭到台灣尾符合這條件，只有她一人，她從小跟著爸爸參與民主運動，民進黨議會若要過半，湯這席至關重要，懇請大家讓她高票當選。

話鋒一轉，陳其邁提到，他當市長2年了，若時間回到4年的2018年，「我落選時，我還打給韓國瑜恭喜」，也呼籲所有支持陳其邁的要挺韓國瑜，因為若市長做得好，就是市民的福氣，不分黨派就是要支持市長做事。

陳其邁直說，但沒想到，韓國瑜當選後，第一件事就是把輕軌停工，之後弄很久，公聽會也開了，學者專家也建議要蓋輕軌，不能停，但韓國瑜還是宣布停工，這一拖就是2年。

陳其邁表示，自己上任2個多月就宣布復工，全力趕進度，所以昨天有位捷運局同仁告訴他，這兩年來為了輕軌無法回家陪孩子，因此昨天要賠償妻小，特別帶他們吃飯及搭他蓋的輕軌，孩子直說「爸爸你真偉大」，自己看了實在非常感動。

陳其邁不滿說，自從他宣布輕軌開始動工後，很多國民黨議員仍舊反對，還找人來抗議，「我說我當市長，我當然會承擔，我若做不好，我就下台啊，市長能夠說不負責嗎？做市長能做到一半落跑嗎？」狠酸韓國瑜及藍營。

陳其邁表示，城市建設要靠很多人認真打拚，他就任2年內輕軌通到博愛路愛河之心，到明年就可以輕軌成圓，市政建設應不分黨派共同打拚，是市府跟議會大家一起合作，當然也要選對市長，才能認真做事解決問題。