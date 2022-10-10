「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部今（10）日在雙十國慶大會表演後，旋即搭機返回日本準備參加明日的期中考。邀請橘色惡魔來台演出的中華文化總會在搭機前，特地送上中華郵政公司特製的橘色惡魔紀念郵摺當作最後一份禮物，希望給同學們做紀念。

上方以中、日雙語感謝橘色惡魔來台演出。（翻攝自Formosa Lee臉書）

文總秘書長李厚慶在個人臉書發文分享，文總團隊拍攝了4張橘色惡魔在台的照片，包括在總統府和總統蔡英文及行政團隊合照、在圓山飯店的快閃演出、在總統府前廣場合照等，在郵政公司協助趕工下，終於在不到72小時內完工送出禮物。

下方是橘色惡魔來台的紀念照片和台灣各地知名地標郵票。（翻攝自Formosa Lee臉書）

紀念郵摺上內面上半部除了紀念照片及台灣各地的地標郵票外，左上方寫著「台日友情」，下半部則以中、日文寫著，台日扶持50年，為深化交流特邀京都橘高校來台演出，「貴校師生、家長及有關部門全力合作，促成佳話，也讓台灣的國慶典禮增添光彩，並為台日兩國展望疫後新局帶來希望與能量，台灣深表謝意及敬意，並期待未來共創更多美好。」

橘色惡魔在桃園機場收下最後大禮。（翻攝自Formosa Lee臉書）

日本台灣交流協會也在臉書粉專分享，有學生說因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，「相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待著下一次再度踏上台灣的旅程」；另外由於伴手禮太多、塞不進行李箱，又另外寄了好幾箱回日本，甚至有學生說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就都要填「日台友情」。