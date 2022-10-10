廟方說，這面金牌也是目前南天宮信眾敬獻最大面的獎牌，金牌現值以目前金價計算約超過80萬元。（十七戶南天宮提供／張毓翎台南傳真）

光輝國慶，台南市白河區十七戶南天宮也金光閃閃，由數名信眾合夥投資開發的白河一處露營地，歷經許多波折，最終完成開發，有感方府千歲默默的幫忙，這群信眾選在國慶日10月10日上午10點10分，將一面現值80萬元、十兩重的金牌，送到白河南天宮，獻給方府千歲表達謝意。

白河區虎山里的「十七戶」聚落，建庄於日據時期，70年前關仔嶺公路拓寬麒麟隧道時，因使用炸藥過度，導致山坡崩塌，20餘戶的麒麟尾庄漸成廢庄，多戶移居目前的「十七戶」，光復初年剛好湊成17戶，「十七戶」之名由此而來。

聚落成形後，卻欠缺社稷守護神，剛有庄民蔡文秀遷移時攜帶方府千歲金身到庄內供奉，每年輪流由庄民營回家供奉，直到2000年，庄民齊心籌建「南天宮」，成了當地的信仰聚會中心，南天宮主委方張金鳳表示，十七戶南天宮主祀方府千歲，庇佑財運事業相當靈驗。

數名來自各地的信眾因為方府千歲結緣，並合作在白河南寮開發一處露營地，但是開發過程並未如預期順遂，反而出現資金，土地產權等難題，經誠心向方府千歲祈求後，該開發案有如神助，種種難題逐一迎刃而解，露營區也開發完成預計明年正式營運。

為感謝方府千歲冥冥中的神助，讓開發過程中遇到的難關迎刃而解，相關合夥投資的信眾，特別選在雙十國慶日，上午10點10分，敬獻1面十兩重金牌，方張金鳳說，這面金牌也是目前南天宮信眾敬獻最大面的獎牌，金牌現值以目前金價計算約超過80萬元。