警疑涉賭「與民眾爆債務糾紛」 分局：未發現具體行為

台中市警局和平分局邱姓、李姓兩名員警，媒體報導兩人涉賭博、放高利貸，分局大事化小輕縱案？和平分局今天指出，本案調查過程，范女未能提供佐證資料，另該借貸金額係邱姓員警與范女共同友人黃女經手並從中私自挪用，事後未如期還款致生糾紛；警方未發現員警有賭博、詐欺及放高利貸的具體行為。

警方指出，今年7月范女到和平分局投訴，邱姓員警邀她投資線上虛擬寵物遊戲，並請求借貸資金予同分局李姓員警的友人等情事，嗣後因未收到應歸還款項，遂憤而投訴員警欠錢不還。和平分局接獲反映後即展開調查，已由員警與范女雙方協調債務並匯款還清。

警方表示，有關范女向和平分局反映目的，僅為透過服務機關處理債務糾紛，並請員警儘速還款，並不認為遭到詐欺，也未曾提出告訴。調查過程，范女未能提供佐證資料，另該借貸金額係邱姓員警與范女共同友人黃女經手，並從中私自挪用，事後未如期還款始致生糾紛，和平分局尚未發現員警有賭博、詐欺及放高利貸之具體行為。

警方說，本案自始至終除范女外，經和平分局調查尚未發現其他被害人或有關詐欺、高利貸等具體事證，故予員警行政懲處，絕無消極、包庇、大事化小等情事；全案業陳報上級核定，以員警替民眾簽立本票背書，事後未依約還款以及其他處事不當的行為，議處並調整服務地區，以昭炯戒。

和平分局強調，為端正警紀，將以本案為案例教育，並利用勤前教育及各種集會時加強宣導同仁應培養正確理財觀念，勿輕信高風險投資方式，避免短視近利而產生財務糾紛。