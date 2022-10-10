味全龍9日以2比0擊敗統一獅，但總教練葉君璋對昨天比賽中2次電視輔助判決都很有意見，今天賽前談到張政禹的那次三壘判決仍是氣憤難耐，並無奈地感嘆道：「這也不是第一次了，我們味全習慣了，老是欺負我們這些年輕選手。」

昨天3局下龍隊1出局一壘有人時，張政禹敲出中外野深遠飛球送回劉時豪，但他試圖搶佔三壘時，第一時間補位的主審判定安全上壘，但後來潘傑楷的腳抽離壘包時認定張政禹的腳有離壘而改判出局。

龍隊提出電視輔助判決並未獲得改判，葉總也立刻上前了解，得到裁判的回覆是張政禹的腳有離開壘包，「但他的腳玩全沒離開，是護具翹起來，然後說他有離開？如果是有tag到那我沒話說，但他說是這個翹起來，張政禹也說他的腳從頭到尾都沒離開我們才會馬上提出挑戰。」

張政禹也還原當下情況，「我確實有踩到潘傑楷的腳，但他腳拿開時去翻到我的護具，裁判可能以為翻起來的是我的腳，但那是我的護具，所以才覺得我離開壘包。」

此外，葉總也對8局下本壘攻防戰的判決有意見，「8局好險是有改判，其實我們看很早就有定格畫面可以認定是出局，但他們大概是要找到一個沒辦法改判的地方，（劉時豪）手碰到，（陳重廷）手還沒到，我不知道他們在看什麼，大概看了1個小時吧！」