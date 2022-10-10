感情變數難以掌控，即便是再相愛的兩個人，都可能因為各種原因而產生分歧、爭吵，最後走向結束。搜狐號《星座巫師》分享，獅子座、水瓶座、處女座都是愛裝作無所謂的星座，提分手時看似瀟灑，其實一轉身就立刻哭成淚人兒。

▍獅子座

獅子很愛面子，提分手時他們可以裝作什麼事都沒發生，瀟灑轉身離開，但一段感情哪有那麼容易說放就放，再怎樣故作堅強，到了夜深人靜的時候他們仍然會放聲大哭，但新的一天到來，他們又會立刻變回原本淡然的樣子，絕不輕易讓別人看見自己脆弱的一面。

▍水瓶座

水瓶屬於愛裝作無所謂的類型，他們從不允許自己向外人展露出真實的樣子，仿佛什麼事都無法影響自己，提分手時亦是如此，他們會表現出瀟灑大方的樣子，讓對方覺得他們一個人也可以活得很好，其實一轉身就立刻哭成淚人兒。別以為水瓶成熟又理智，其實他們心裡住著一個孩子，難過時也會哭得不像樣。

▍處女座

處女自尊心強，很在意自己在外人眼中的形象，所以最脆弱的一面從不想被人看到。或許他們沒有表現出深情的樣子，但其實他們是很重感情的，付出越多，分手時就越傷心，可即便如此，他們還是會用冷靜和理智來隱藏住情緒，因為走到分手的地步，就說明他們對這段感情早已失望透頂，即使心裡還愛著對方，他們也會毫不猶豫離開，獨處時才會流下眼淚。