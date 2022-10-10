趙少康透露，陳錦錠從小就有正義感，更有「俠女」之稱，每張選票都很重要，反映中和監督、改革的聲音。（陳錦錠辦公室提供／李奇叡新北傳真）

現場湧入超過4000名支持者。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜、議員陳錦錠中和競選總部今天上午成立。（李奇叡攝）

侯友宜送上「好彩頭」。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜、議員陳錦錠中和競選總部今天上午成立，湧入超過4000名支持者，中廣董事長趙少康、立委陳玉珍、林德福等人皆到場力挺。侯友宜強調，對手永遠都是自己，誠懇拜託大家一定要「拉票、催票、投票」，讓他和陳錦錠能超越過去的自己。

陳錦錠與丈夫張慶忠、兒子張智倫一同上台，由趙少康為她披掛彩帶並致贈吉祥物。陳錦錠表示，當選民代以來始終如一，中和民眾的心聲，就是自己的責任、使命，「一人當選全家服務，服務永遠不打烊」。

陳錦錠說，看著中和不斷成長改變，就是最大的成就，要更加努力讓中和變得更好、更宜居，每一張選票都是支持自己最大的動力，全力以赴。

侯友宜表示，今天是中華民國生日，首先慶祝中華民國生日快樂，大家也要團結一致，共同打拼，自己和陳錦錠為了中和、新北付出，才是最重要的事情；非常感謝里長們和他們站在一起，關心里內大小事情，大家都以中和人為傲。

侯友宜讚許，陳錦錠從不口出惡言，認真做事情，對手永遠不是別人，而是自己，要跟4年前相比，不斷超越自己，用這樣的態度，才能讓新北超越新北、侯友宜超越侯友宜，新北的進步全國有目共睹，尤其是中和贏得全市許多第一，因此要誠懇拜託大家一定要幫忙陳錦錠、里長們三件事「拉票、催票、投票」，讓侯友宜、陳錦錠超越昨天的自己，迎向健康快樂的新北。

侯友宜承諾，會和陳錦錠、里長們持續服務、認真做事情，中和持續改變，看到停車場一直蓋、特色公園一座座改建，公共托育做到「五都總和都不及新北一半」，拚下一代的機會跟希望，要留下的就是給年輕人快樂健康、有希望的下一代以及有希望的城市。

趙少康透露，陳錦錠從小就有正義感，更有「俠女」之稱，每張選票都很重要，反映中和監督、改革的聲音，而侯友宜上次選舉大贏蘇昌貞29萬票，這次要大贏39萬票，不光是市長選舉得票數要好，議員得票數也要好。

陳玉珍則說，有許多金門鄉親都居住在中和、永和，前立委張慶忠、陳錦錠始終服務金門鄉親，非常認真、做人實在，總是使命必達，大家務必團結，一起支持。

另外，趙少康也提及，國防部長邱國正被問到兵役是否延長，卻回答要等到年底才公布，讓他無奈反問：「這關係到年輕學子的未來，為何年底才公布？」

趙少康說，民進黨就是要等選舉結束，視選舉結果來決定，而若要讓子弟上戰場、青年當兵，就是「票投民進黨、青年上戰場」。