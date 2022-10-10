季後賽正如火如荼開打當中，每個聯盟的前2號種子有著首輪輪空的優勢，也意味著會有幾天的時間好好調整，以逸待勞迎接從外卡賽晉級的隊伍，而對於道奇明星外野手、同時也是保齡球高手的貝茲(Mookie Betts)來說，這是個釋放壓力的好時機。

分區系列戰將在台灣時間明日凌晨點燃戰火，以111勝打破隊史單季最多勝場紀錄的道奇，將對上同分區的死敵教士，雖然挾帶著打敗百勝球隊大都會的氣勢，不過教士本季例行賽面對道奇僅有5勝14負難堪戰績，很難在更高強度的季後賽帶給洛城大軍威脅。

道奇陣中主力貝茲趁著首輪輪空的時間，享受他另一項最喜歡的運動保齡球，今日貝茲在個人IG發文，寫上：「從精采的派對醒來過後，就打出了1場完全比賽。」原來是貝茲日前剛慶祝完自己30歲的生日，並在保齡球館以連續12次全倒，寫下了300分滿分的「完全比賽」。

貝茲特別熱愛保齡球運動是眾人皆知，從影片當中的反應來看，就知道貝茲並不是第1次打出滿分成績，他更是參與過世界保齡球系列賽，也曾受NBA球星保羅(Chris Paul)的邀請參加名人賽。本賽季幾乎無人能擋的王者道奇，有機會拿下3年來第2座世界大賽冠軍，當作是貝茲遲來的30歲生日禮物。