社會新鮮人初入職最高130K不是夢！新竹市秋季校園徵才博覽會第2場，將於12日於陽明交大登場，疑次有超過80家知名企業共襄盛舉，提供超過5000個工作機會，其中更有月薪13萬元起跳的職缺，社會新鮮人甚至想轉換跑道的民眾都不容錯過。

代理市長陳章賢指出，此次陽明交大校園就博會徵才廠商相當多元，包括半導體、電子業、資訊軟體、生科醫療、新創公司等，共有逾80家企業廠商參與，許多廠商都開出高薪搶科技人才，其中新創公司「易享科技」更開出月薪13萬元起跳的工程師職缺招攬人才，對科技業懷抱夢想的民眾千萬別錯過。

勞工處長黃錦源表示，徵才廠商中有許多知名科技大廠，如聯華電子、艾司摩爾、台灣美光、原相科技、友達光電等，以及易享科技、玉山銀行、Tomofun 寵物科技新創公司、蝦皮娛樂電商等多家企業，提供求職者更多元豐富的選擇。活動詳情及資訊可至國立陽明交通大學Open House網站查詢。

陽明交通大學表示，此次秋季招募系列活動除了實體就業博覽會，還包含線上就業博覽會、線上企業說明會等多元活動。

線上逛展主打以遊戲方式將求職趣味化，協助學生能更精準找到自己想要的企業和了解徵才資訊。線上活動部分，結合校園實景地圖、吉祥物竹狐的遊戲介面，再搭配視訊聊天室、文字訊息、交換個人名片等多種互動功能，讓學生們線上求職的過程更方便有趣。

勞工處同時表示，竹市青年學苑已陸續辦理多場課程，目前「網路群眾募資實戰」課程尚有名額，教你如何快速上手募資平台操作，有興趣的民眾可至可至「新竹市青年學苑」官網報名。

此外，相當熱門的青年自造者課程「敘事溝通設計」及「樂齡健康青銀」系列尚有名額，有興趣的民眾也可至「新竹市青年自造者聚落培育計畫平台」網站查詢。