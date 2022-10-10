高揚凱受到許多長輩的鼓勵與牽成，從前總統馬英九、台北市長參選人蔣萬安、立委、法界大老乃至演藝圈、戲劇界國寶「阿姑周遊」等先進前輩的支持，證明高揚凱的好人緣。（高揚凱競總提供／游念育台北傳真）

周遊阿姑日前在高揚凱競選總部成立會場以「神秘嘉賓」之姿現身，讓在座貴賓與鄉親又驚又喜。（高揚凱競總提供／游念育台北傳真）

台北市大安文山區議員參選人高揚凱競選總部成立大會國寶級戲劇製作人周遊親臨現場，為高揚凱打氣鼓勵，並與台下鄉親熱情互動，一同為高揚凱喊聲「凍蒜」，為整場活動帶來另一波高潮。

近2年來已鮮少為參選人站台的周遊阿姑，日前在高揚凱競選總部成立會場以「神秘嘉賓」之姿現身，讓在座貴賓與鄉親又驚又喜，阿姑不僅為高揚凱送上象徵高票當選的「好彩頭」祝福，更牽起高揚凱的手，以一個資深文山區居民的角度，為高揚凱讚聲、鼓勵。

周遊阿姑打趣說，她的兒子馮凱，也叫阿凱，所以看到高揚凱的名字就分外親切；她指出，高家世代都在文山區落地、生根，其實服務已經做了好幾代，這次高揚凱出來競選市議員，光阿姑自己加上親友就有十票。

阿姑呼籲，鄉親一定要集中選票，讓有拚勁、懂禮貌的年輕新人高揚凱有出頭的機會；阿姑也提到，雖然家人跟她說少碰政治，但阿姑認為自己是中華民國國民，關心政治選賢與能是基本的事，尤其是遇到好的參選人更要挺身而出，請大家牽成高揚凱，讓咱大安文山區的建設有更好未來。

高揚凱表示，周遊女士的作品伴隨著自己長大，《神鵰俠侶》、《飛龍在天》等大作膾炙人口，絕對是戲劇經典，獲得阿姑的推薦與力挺，感到十分榮幸與難得。

高揚凱說，阿姑很重視捷運環南線南段能否盡速通車的問題，正好是高揚凱的重點政見，捷運興建中最困難與耗時的土地徵收與工程營建，正好與揚凱的實務界經驗不謀而合；未來進入市議會後，定當強力監督捷運局與市政府相關部會工程進度，讓鄉親引頸企盼的捷運加速完工，讓長輩出行更方便安全，也讓大安、文山的交通成為全國淨零排放（Net Zero Emissions）的新表率，不僅可舒緩全球暖化問題，更可提升空氣品質並降低交通事故率一舉多得，揚凱一定乎伊實現。

高揚凱受到許多長輩的鼓勵與牽成，從前總統馬英九、台北市長參選人蔣萬安、立委、法界大老乃至演藝圈、戲劇界國寶「阿姑周遊」等先進前輩的支持，不僅證明高揚凱的好人緣，也表示他當選後將全方位的骨力服務，從0到99歲，服務都會做好做滿。

高揚凱「正在地，最貼心」的特色讓人留下深刻印象，在政見中處處流露對鄉親及長輩的關懷與讓家鄉更好的抱負，相信在高揚凱營建實務經驗與留學英國的管理學專長可以大展身手，真正讓大安、文山區繁榮振興，為台北市的建設與未來注入年輕新活水。