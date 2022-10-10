國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘10日釋出一段影片，他與前高雄市長韓國瑜合體，強調要用正藍軍身分贏得選戰。無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦回應，應該專注個人特質，以及參選人的政見，相信苗栗鄉親眼睛是雪亮的，並選擇真正會做事的縣長。

鍾東錦稍早受訪被問到最近幾天馬英九幫謝福弘站台，今天韓國瑜又跟謝合體拍影片，對他選情是否有壓力。鍾東錦表示，這幾天他竹南競選總部成立時，挺韓的五虎大將杏仁哥跟強強滾，都有來幫他站台，但他還是認為選舉不是選團隊，是看個人的特質，也應該多關注參選人的政見。

鍾東錦說，韓國瑜在選總統的時候，只要來苗栗的場次，都是他聯繫跟安排，甚至幫韓招兵買馬，當時所有經費也是他跟縣議員韓茂賢等人大力贊助，他認為韓國瑜有情有義的男子漢，相信韓跟他的想法是一致的。而他跟馬英九交情不多，因此馬有何行動他都給予尊重。

鍾東錦表示，不管誰幫誰拍影片或站台，他認為還是要回歸到參選人本身，他相信鄉親的眼睛是雪亮的，一定會在年底選擇會做事、肯做事的人當縣長。