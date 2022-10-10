目前於高雄市消防局前金分隊服務的鄭印翔，榮獲今年台灣急診醫學會10大救護技術員，他充滿救護熱誠，在工作上認真、負責，談起經歷過的大小案件侃侃而談，服務已經超過20年的他，將一路以來的經驗傳承給後輩，對於緊急醫療救護付出不遺餘力。

高雄市消防局前金分隊代理小隊長鄭印翔服務至今超過20年，過去16年的時間都在新北市，任職期間執行救護勤務，多次將患者從鬼門關拉回來，如今已經是高級救護技術員的他，比起一般救護人員，責任也越來越大。

這20多年來都在第一線的他，遇到的大小案件不少，像是台北捷運隨機殺人事件、八仙塵暴案，甚至到支援高雄莫拉克風災及81氣爆，他都曾參與過，協助救治，搶救無數性命，一直到2017年因家庭因素調到高雄，因緣際會下到前金分隊，將各地經驗救災分享給隊員們。

除了一般救護案件，這幾年來在疫情期間勤務雙重壓力下，他也扮演好學長角色，因有經歷過SARS經驗，在這次疫情期間，他將運送患者或是緊急救護每個步驟轉換到現在的時空背景，但他強調「心情不同，但態度相同」，都一樣用嚴謹心態面對疫情，也穩定學弟們的心。

今年鄭印祥也榮獲台灣急診醫學會2022年10大救護技術員榮譽，這是一輩子只能榮獲一次的大肯定，他首要感謝同仁和長官協助幫忙，從篩選到出線最後還得與其他縣市優秀人選競爭，實屬不易，但他將自身所學及工作上經驗，透過教育與分享，來傳承給新進人員，對緊急醫療救護付出不遺餘力。