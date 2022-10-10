大陸富婆劉芊螢日前為了進演藝圈，砸下重金出資古裝劇《鳳鳴笙簫簫》，換取出演該劇女主角的機會，不過由於她和搭戲的24歲鮮肉演員張軒，顏值存在不小的落差，被罵翻「老又醜」而另類爆紅。近日劉芊螢在社群控訴，前經紀人曾騙她投資數百萬人民幣卻沒戲拍，又不肯還錢，只好訴諸法律來維護權益。

劉芊螢近日含淚拍片透露，前經紀人利用她對演藝圈的不了解，不停洗腦唯有先花錢才能演戲，害她短短半年已投資百萬人民幣在2部作品。劉芊螢透露前經紀人的常見話術有：「這個資源我給到其他藝人，都能換一套房了」、「她說我沒有代表作，必須要帶資進組」，結果話說得很漂亮，卻一部戲都沒有拍成，也不肯歸還資金。

劉芊螢控訴前經紀人對她洗腦一定要投資。(圖/劉芊螢 微博)

劉芊螢憤怒表示，她與前經紀人打官司時，對方天天用通訊軟體恐嚇，甚至在拍攝《鳳鳴笙簫簫》時發黑函，讓她遭到網路霸凌。劉芊螢也控訴前經紀人沒職業道德，「在職期間很多工作都沒有落實，而且資金也不知去向，也不簽署任何的合約」，其後還將隱私洩漏給第三人，讓她忍無可忍決定站出來，爭取自身權益，並表示會公布後續的起訴結果。

網友見劉芊螢控訴被前經紀人詐騙的悲劇遭遇，湧入鼓勵：「支持姐姐維權，及時止損，姐姐加油」、「公布她，讓大家知道這樣她就沒有辦法再騙下一位為了夢想努力的人」、「我覺得妳想做演員而且經濟獨立，可以先從臨時演員做起呀」、「姊姊一定要堅強起來，我們都很支持妳」、「好慘看能不能用法律手段找回來」。

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