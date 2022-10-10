倪齊民、劉奕外型相似、對手戲也多。（民視提供）

倪齊民、劉奕外型相似、對手戲也多。（民視提供）

藝人劉奕時隔5年再度回歸民視8點檔，參與《市井豪門》演出，他之前在《幸福來了》以王燦的特助「白鯧」嶄露頭角，圈了不少婆媽粉，最近在《市井豪門》飾演豪門集團Andy，是倪齊民的小舅子，兩人站在一起竟鬧出不少笑話，原來兩人長相神似，竟連工作人員都認錯，同劇演員廖家儀也說：「兩人根本是兄弟無誤！」

再度回歸8點檔，劉奕興奮又緊張，興奮的是可以在專業及興趣的領域繼續表現，緊張的是居然要跟從小看到大的戲劇男主角倪齊民一起演戲，而且還是演自己的姊夫，有大量的對手戲，讓他感動地說「夢想成真！」原來劉奕的奶奶是民視忠實觀眾，就連報名民視演員訓練班，也是奶奶叫他報名。只是從沒想過小時候那些年陪奶奶一起追的8點檔演員，竟然有緣分一起對到戲。他透露拍戲這麼久以來，第一次在拍攝的前一晚失眠，只因為隔天要和倪齊民對戲。倪齊民也知道他是劉奕奶奶的偶像，還特別跟他合照，雖然奶奶過世了，但劉奕說這一份心意已相當感動。

兩人日前在咖啡廳拍攝對手戲，劉奕說，當天倪齊民看到他一個人在背詞，還協助他修改，甚至教他許多融入角色的方法，讓他緊張感全部不見，而且雖然是首次合作，但倪齊民氣場爆棚，舉手投足都是戲，自己也被帶動說服「我們就是王爺跟世子要把朝代復興回歸」，兩人的默契也越來越好。

倪齊民表示看到劉奕演戲，真的覺得很像年輕的自己，而且知道他很孝順，收工也只想回去照顧長輩。他說這群《市井豪門》的年輕演員表現都很棒，每個都各司其職，也要很小心自己的戲被搶走，所以都很戰戰兢兢在表演中，且創意滿滿，他說自己也有使命，要在豪門也要創造笑果，很快就會呈現給觀眾看。