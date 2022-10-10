新北市議員參選人蕭敬嚴今與新北市長侯友宜成立瑞芳、平溪、雙溪、貢寮聯合競選總部，現場聚集約500人高喊凍蒜，侯友宜表示，他心裡對瑞芳有個夢，希望藉由台車帶動地方發展，他將繼續努力打拚，讓下一代生活比現在更好。

蕭敬嚴、侯友宜的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮聯合競選總部選定瑞芳火車站前廣場舉辦造勢活動，國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷和江啟臣等人都到場力挺，侯友宜也授與戰旗給瑞芳區主委廖黃寶桂、平溪區主委林光榮、雙溪區主委陳伯瑋、貢寮區主委張本賢，希望一同拚連任。

侯友宜說，謝謝民眾不畏風雨來現場支持，他跟所有里長都是好朋友，里長在東北四區幫忙照顧所有市民，他先前推動遠距醫療偏鄉照顧，都要靠里長幫忙送藥，因此感謝他們的付出。

侯友宜強調，他一直以來對瑞芳都有個夢，希望帶動瑞芳區的觀光，過去曾討論利用以前的軌道把台車做起來，未來他會繼續努力完成，不過仍需要中央支援，克服環境汙染，也需要環保人士的支持。

侯友宜表示，瑞芳現在有現代化圖書館，瑞三礦業整煤廠也整理開放參觀，先前也有點亮十三層的活動，周邊更有深澳鐵道自行車，沿途風景都很漂亮，無論馬路、水溝、環境，他都會繼續努力改善，除了建設外，他也推動農產品，希望讓年輕人返鄉接棒，帶動偏鄉願景。

侯友宜最後更將好彩頭、鳳梨贈送給蕭敬嚴，他表示，東北角需要有新活力，請大家給年輕人機會，將棒子傳承下去。