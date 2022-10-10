國民黨竹北市長參選人林為洲與民眾黨竹北市民代表參選人游雅婷共同響應「竹北市民消失的3到6歲幼兒教育補助」連署活動後，市公所同意明年編列預算補發落差金額，2人續對兒少議題共推「1到6歲一通電話假日臨托服務」，減少家長負擔，引發不同黨派參選人認同與支持。

林為洲指出，竹北市每年約有2000名新生兒入籍，顯示竹北市民敢生、樂養，如何優化育兒政策，減少家長平日照顧的負擔，是新任市長必須即刻解決。

林為洲提出增加公托和準公托量能及假日臨時托育服務等教育政策，近2週在其政見概念館舉辦親子主題日活動時，很多家長反應很希望竹北市能有定時定點的臨時托育服務。

游雅婷指目前桃竹苗僅有新竹市有定點臨時托育服務，托兒每小時200元，費用不是小數目，年輕父母往往選擇自行照顧，不太想使用這項服務。

林為洲認為，竹北市財政有能力做到推動臨時托幼政策，能補助每位托兒每小時100元的費用，市民只要打一通電話，花一半費用，就能使用定點臨時托育服務，讓父母親有輕鬆喘息休息的空間。

林為洲並說，游雅婷本身是竹科媽媽，對育兒政策很有想法，只要是好的政策，應該不分黨派共同支持，未來可配合市內閒置空間或與公私立托嬰中心合作試辦，讓竹北市年輕父母親能享受這項更優質的育兒服務。

竹北市無黨籍市民代參選人楊朝凱說，林為洲盤點竹北市閒置空間做親子館的政見，他非常支持且認同，未來假日臨時托育配合親子館的使用，一定會讓家長們感受到這項便民的服務。