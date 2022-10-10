蔡英文總統10日發表國慶演說，內容提到「台灣」51次、「中華民國」3次，並期待邊境解封後逐步恢復兩岸交流。對此，國民黨主席朱立倫表示，國民黨去大陸交流被說是「賣台、投敵」，反問民進黨要如何對話，不要空喊口號，對於演說只感受到民進黨想把中華民國隱形化。

蔡總統以「給世界一個更好的台灣-堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說，提到台灣51次、中華民國台灣3次、中華民國3次，也呼籲北京當局兵戎相見絕不是兩岸選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本，期待邊境解封後逐步恢復兩岸交流，在理性平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受維持台海和平穩定的方法。

朱立倫下午前往瑞芳參加造勢活動時說，今天在國慶大會現場時，只感受到民進黨再怎麼講，只想把中華民國隱形化，他認為，中華民國是最偉大資產，也是確保區域和平最重要的資產。

至於蔡總統提到，希望兩岸能開始交流，找一些對話方式。朱立倫說，很好奇國民黨今年去交流對話，看看台胞、台生、台商，被說是賣台、投敵，不曉得民進黨是什麼標準，到底哪一點有錯，今天甚至反過來說可以趕快交流，反問要怎麼對話？要求提出方法，不要空喊口號。