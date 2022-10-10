高雄市國慶連假人氣爆棚，連假前2天設計中島總共湧入95萬人次，衛武營的周年慶4.0也吸引近3萬5000人前往，售票節目更開出超過8成的佳績。衛武營此次周年慶4.0在國慶連假祭出重頭戲「Open House」，開放4廳院及多檔節目免費觀賞；戶外部分更推出「黃昏市集」讓民眾可以盡情感受藝文與市集的絕美融合，雖9日晚間市集因大雨來襲提前結束，但民眾依舊不減期待，說著「明天再來逛！」

衛武營周年慶4.0從10月7日至10日，從公共空間、 廳院到場館的後台，規畫超過18場以上活動，國慶日10日當天晚間更推出「眾人的搖擺」活動，邀請到吳卓源、高爾宣等多位知名歌手輪番上陣演唱，估計創下國慶連假的人潮高峰。

9日晚間雖然老天不賞臉，下起了滂沱大雨，導致熱鬧的黃昏市集提前結束，許多前往的民眾大嘆「好可惜」，但也有民眾對於逛市集的熱情不減，表示10日會為了逛市集再前往衛武營一次。

衛武營表示，雖然10月9日傍晚大雨導致黃昏市集提前結束，但2天合計到館人次仍和去年周年慶相差無幾，售票節目開出超過8成票房的佳績，顯見人潮已逐漸回歸，10月10日open house相關演出，以及重頭戲晚間「眾人的搖擺」演唱會，邀請到榮忠豪、蔡佩軒、高爾宣、Julia 吳卓源獻唱，和「樹洞派對」泥灘地浪人樂團，可望會有更多人次參與，邀請民眾一同到衛武營同歡。