俄烏戰爭持續延燒，稍早傳出烏克蘭多個城市遭到俄軍轟炸，就連位在首都基輔的三星總部大樓也遭到攻擊，推特上陸續有許多網友們上傳現場照片，只見現場黑煙四起，可以明顯看到建築物已有多處損毀，詳細傷亡人數仍待進一步證實。

烏克蘭軍隊炸斷克里米亞大橋後，俄羅斯在當地時間10日清晨展開反擊，包含基輔在內的多個城市都受到襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批俄羅斯想要毀滅烏克蘭，將烏克蘭從地表上抹除，全國各地都有民眾傷亡。

推特上也流傳多段受到襲擊的影片，更有網友貼出三星烏克蘭總部大樓遇襲的照片，且該地點位在基輔市中心，緊鄰主要的火車站，確切的損失與傷亡情況還需要等待官方釐清。

網際網路監控機構Netblocks也指出，在俄羅斯進行轟炸後，各地出現停電狀況，導致多個城市的網路已經中斷，部分地區的網路活動只剩下平常的25%左右，而自從第一波襲擊開始後，各地的火車站都擠滿避難的人群。