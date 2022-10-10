兩年一次「日本國際工具機展(JIMTOF 2022)」11月8日至13日將於東京有明國際展覽中心展出。經濟部國際貿易局與外貿協會邀集東台(4526)、高明、全鑫、銀泰、興連盛、瀚捷、準力、釸達、正河源、大詠城及聖杰共11家我優秀業者組團，以台灣館方式共同展出，爭取日本工具機暨零組件市場商機。

另為強化我國智慧機械在日本的能見度，經濟部國際貿易局委辦之「智慧機械海外推廣計畫」也將在此展設置形象推廣攤位，展示我業者的工件、零組件外，亦以「未來的綠色科技」為主題辦理產品發表會，邀請我國工具機業者介紹可兼具智慧和永續的解決方案。

日本在工具機及先進製造領域居亞洲甚至世界的領導地位，本屆展覽為疫後首次，且適逢該展60周年，參展業者破紀錄達861家，攤位多達5610個，預計將吸引全球超過15萬買主及近千家供應商參與盛會。本次台灣館展覽亮點包括我國大廠東台集團將展出航太和半導體產業的整體解決方案，可協助客戶進行智慧製造產業轉型，此外也會分享在積層製造技術的應用和實績；知名旋臂鑽床大廠高明精機，也將展示傳統與高科技的結合，藉由智能STAS系統，暖機時間縮短6倍，精度提高80%，以減少碳排放。

日本為工具機及零組件之成熟市場，且台日雙方工具機產業經過長期競合，儼然整合為上下游供應、技術相互精進的夥伴關係。本展今年首次增設積層製造展區，至此目前世界三大工具機展皆已設立此展區，可見積層製造(3D列印)發展至今已廣為產業界接受。此外，日本3D列印協會(TRAFAM-Technology Research Association for Future Additive Manufacturing)也將於展中論壇發表「開發下一代工業3D列印機技術」。

為協助業者拓銷國際市場，外貿協會亦組團參加2023年漢諾威工業展(4月)、越南胡志明市工具機展(7月)等國際大展。