新北市嘉義同鄉會今由第11屆理事長劉德宗帶領320位嘉義鄉親幹部，回到家鄉辦獎助學金頒贈會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

旅外新北市嘉義同鄉會今由第11屆理事長劉德宗帶領320位嘉義鄉親幹部，回到家鄉辦獎助學金頒贈會，今年有多達上千位嘉義地區中小學生受惠，為歷屆最多學童領取獎助學金的一年，嘉義市長黃敏惠率市府團隊出席，感謝新北同鄉會以實際行動為嘉義培養更多優秀人才，讓雙十國更有意義。

新北市嘉義同鄉會今在嘉義縣棒棒積木餐廳，舉辦「第11屆頒贈嘉義國中、小學獎助學金」活動，嘉義市共有300位學子受惠，嘉義縣則有651名弱勢學子因此能安心就學，真正落實嘉義人照顧自己人的宗旨。

劉德宗說，無論是在地嘉義人、還是在外打拚的嘉義人，大家有情有義、「嘉義人挺家己人」，有能力、有機會自然要回饋鄉里。黃敏惠說，新北市嘉義同鄉會一直很重視教育環境，透過返鄉頒贈獎助學金，表達對家鄉的照顧與支持，令人十分敬佩，也充分展現嘉義人的真心真意。

黃敏惠甚至以俗語，嘉義人「有情有義、借錢免寫字」來形容，可以看出嘉義人有誠信、講義氣，感謝劉德宗及所有同鄉會會員。市府社會處表示，嘉義同鄉會由一群北上打拚的嘉義人組成，是新北市人數最多、組織最完整的同鄉會。