今（10）日是蔡英文執政後的第7個國慶日，總統府前舉行國慶大會活動，蔡上午將在總統府接受外賓致賀，並以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島．韌性國家」為主題，發表國慶演說。對此，資深媒體人李艷秋就在臉書上指出，蔡英文在國慶演說中說「今天是中華民國111年國慶，也是中華民國立足台灣以來第73個國慶」，這讓李艷秋不解「民國38年以前，台灣都不是中華民國的？」更直言蔡英文「總是用小心機，在小細節上耍些小手段」，引發討論。

蔡英文今日身著招牌米白色西裝外套，發表任內倒數第二次國慶演說。蔡英文表示，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，過去2年多，對抗疫情一直是國家最大的挑戰。所以她感謝在疫情期間為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞，「你們每一位，都是防疫的英雄」。

而李艷秋就在臉書上PO出一篇「是我數學太差還是歷史太菜？」的文章表示，蔡英文總統在國慶演說中說，「今天是中華民國111年國慶，也是中華民國立足台灣以來第73個國慶」，李艷秋也直言「所以請教數學歷史都優的朋友，蔡總統的意思是73年以前，也就是民國38年以前，台灣都不是中華民國的？好吧！就算台灣是日本的，那對日戰爭結束後，日本人走了，民國34年以後的台灣歸誰呢？」

李艷秋更指出，「那看板上的中華民國一一一年國慶是怎麼回事呢？是填充題嗎？」、「給世界更好的台灣？世界本來就跟不上台灣了，就別再妄言，不如『給台灣人民一個更好的台灣』吧！」，最後李艷秋更直言「總是用小心機，在小細節上耍些小手段，除了自己有偷偷摸摸過個小癮的快感外，到底有什麼作用？￼」。