為了慶祝雙十國慶日，麥當勞特別在今（10）日推出「雙十節專屬任務」，參加即可獲得大薯、4塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、OREO冰炫風等8大品項買一送一的優惠券！

台灣麥當勞推出雙十節優惠活動，只要登入麥當勞APP，點選專屬任務「雙食慶雙十」即可獲得10積分，參加遊戲就能獲得單點大薯、4塊麥克雞塊、勁辣雞腿堡、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風、豬肉滿福堡、現烤焙果等8大品項的買一送一優惠券。

除了雙十節當天優惠活動外，麥當勞也針對喜歡肉桂捲的消費者，在特定門市推出10月20日前「McCafe肉桂捲買2送1」活動，讓民眾可以飽腹的同時也能省荷包。

另外，肯德基也在3天連假推出多種優惠折扣，青花椒雙拼歡聚餐、咔啦連假歡聚餐、柚香柚甜歡聚餐3組派對套餐享＋1元多1件、最低只要6折優惠。

摩斯漢堡則是即日起到10月16日，4款指定套餐組合只要100元，分別是早餐的「咖哩豬排堡＋方塊薯餅乙份＋中杯摩斯咖啡」、主餐的「超級大麥薑燒珍珠堡＋方塊薯餅乙份＋中杯冰紅茶」、點心的「抹茶紅豆米派＋蒟蒻乙份＋摩斯經典奶茶」、「寶島旺來蒟蒻冰茶＋黃金夯地瓜（L）」。