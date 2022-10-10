總統府提供

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10月13日臺灣邊境將解封，蔡英文總統今天午宴國慶日本國會議員祝賀團時表示，我們非常歡迎更多日本朋友來到臺灣，也希望日本議員大力協助，讓臺日觀光交流順利重啟，快速恢復到疫情前的規模。她承諾，面對區域與國際情勢變化，我們會跟日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。

訪團與「日本臺灣交流協會」臺北事務所代表泉裕泰等人，今天由外交部長吳釗燮及「臺灣日本關係協會」秘書長周學佑陪同，赴總統府與蔡英文總統餐敘；副總統賴清德、總統府祕書長李大維及國家安全會議祕書長顧立雄也在座。

蔡英文表示，這次經過疫情的挑戰，時隔3年，「日華懇」再次來臺參加。她要特別感謝古屋圭司會長和所有議員的努力，以行動支持臺灣，再次證明臺日深厚的友誼。

今年國慶典禮上有「日華懇」的遊行以及京都橘高校吹奏樂部的演出，她說，這都是臺日友好的象徵，相信許多臺灣人民看了都很喜歡、很感動。這支被稱為「橘色惡魔」的管樂團，在臺灣受到許多關注。「今天現場看到團員邊吹奏邊跳舞的特色，每一位都是演奏功力十足、活力滿滿，表演非常精采」。

蔡英文指出，這次橘高校吹奏樂部的團員來臺演出，不但獲得學校和家長的支持，也跟北一女、曉明女中的樂團輪流演奏和交流，促成了臺日年輕世代的合作，這展現出臺日關係的深化和傳承是跨領域、跨世代。

明天日本將開放自由行，蔡英文提到，我們很多民眾都迫不及待的買機票、訂飯店，準備到日本旅遊。10月13日臺灣邊境也將解封，我們非常歡迎更多日本朋友來到臺灣，促進更多的臺日交流。也希望「日華懇」的議員們大力協助，讓臺日觀光交流順利重啟，快速恢復到疫情前的規模。

她強調，臺灣和日本共享自由、民主、人權及法治等價值觀，彼此是重要的夥伴，這是臺日關係最重要的基礎。面對後疫情時代的挑戰，以及區域與國際情勢的變化，我們也會跟日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。

她也再次感謝「日華懇」多次通過決議文，支持臺灣的國際參與。希望所有議員未來持續給予支持和協助，讓臺灣和日本在國際上相互扶持，為世界做出更多貢獻。

古屋致詞時肯定蔡英文總統的國慶演說，是一個非常棒的演說，幾項內容尤其令他感動。第一，臺灣的自由民主，不會因為任何外來的壓力而有所屈服。第二，臺灣的民主與自由的體制，也攸關世界自由民主體制的發展，絕對不容許受到任何破壞。如果臺灣的民主體制遭到破壞，等於是對世界自由民主體制的傷害。

第三，面對來自於某些國家的威脅，臺灣必須要聯合國際友人共同因應，以維護海峽兩岸及世界的和平穩定。最後，蔡總統更強調我們都是臺灣人，要以臺灣人為榮，也令他深受感動與敬佩。

古屋表示，今天國慶大會的遊行上，不僅有日本國會議員參加，立法院台日交流聯誼會也共襄盛舉，這證明了臺日兩國共享自由、民主等普世價值，也是最好的信賴夥伴。未來「日華懇」所有議員也會竭盡所能增進臺日兩國關係。