蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。（楊亞璇攝）

蔣萬安一下台，民眾爭相拍照。（楊亞璇攝）

今天是國慶日，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午回防本命區中山區，選在榮星花園草地舉行「雙十台北 Let’s Party」親子草地音樂會，蔣萬安的妻子石舫亘及大寶、二寶驚喜現身同歡，令支持者又驚又喜。

蔣萬安今天舉辦親子Party，以園遊會形式打造戶外親子活動，有特色餐車市集、夢幻泡泡秀等節目，還有音樂LIVE演出，邀請民歌天后鄭怡、創作歌手賴銘偉等人獻聲。

活動重頭戲為蔣萬安母雞帶小雞大合唱，除了國民黨北市議員、議員參選人齊聚一堂，身懷第三胎的石舫亘挺著孕肚抱著二寶、帶著大寶現身舞台，其孕肚已相當明顯。

蔣萬安與議員參選人大合唱競選主題曲《無限．台北》，上百名支持者聽得如癡如醉，一同揮舞國旗，並一同為國慶寶寶切生日蛋糕，場面溫馨。

蔣萬安指出，今天是雙十國慶、中華民國的生日，希望藉由藉由今天日子，不只慶祝生日，更希望凝聚大家共識「大聲的說出我們的國家就是中華民國」，眾人激動的揮舞國旗歡呼。

蔣萬安提到，今天也要感念過去先烈拋頭顱灑熱血，奮力抵抗、奮力拚搏，創建中華民國，將中華民國憲法的精神在台灣具體落實，締造經濟奇蹟、創造民主成果，也是華人世界共同追求、學習的典範。

蔣萬安表示，中華民國與台澎金馬，這片土地上的所有人緊密結合，「我們都熱愛中華民國、熱愛團台灣」。

另外，蔣萬安接著大談政策，搶年輕爸媽選票。他強調要給孩子美好未來，他提出未來生育獎勵雙倍幸福政策，減輕年輕人負擔；透過遊戲啟發式的方式接觸科學、藝術等，培養孩子更具有競爭力等，最後呼籲給國民黨提名的議員最大的支持。