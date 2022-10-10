味全龍張政禹9日3打數2安打，3局那支二壘安打正好是他生涯百安，還幫助球隊先馳得點，但他表示，相較於百安更開心的事球隊能贏球，近期他更有感職棒競爭激烈，必須要保有競爭力並提高危機意識。

張政禹去年一軍出賽66場，敲出40支安打、打擊率2成12，今年他繼續扛起球隊主戰游擊手位置，並在昨天達成生涯百安里程碑。但他坦言，自己並沒有收集紀錄球的習慣，隊友拿了很多顆球自己也不知道哪一顆才是真正的百安，「但就是個儀式，就收起來。」

達成百安張政禹還是覺得很開心，但相較於個人成績，但更開心自己能夠為球隊建功。不過近期教練團在游擊防區採用輪替方式，由張政禹與曾傳昇輪流先發，昨天賽後總教練葉君璋就提到，他們很年輕還要再教育，利用比賽讓球員成長。

張政禹也能體認教練的用心，「教練安排可能也有他的用意，雖然我在那個位置守得比較多，但還是要保有危機意識，不要讓別人太容易取代。」他有感職棒每年都有新人加入，不能覺得「一定是怎樣」，「真的沒有一定，只能讓自己保有競爭力。」