10日來到「SOUTH賽」最終日，桃園璞園領航猿靠著沃許本貢獻21分、12籃板，今年選秀探花白曜誠也拿15分、5籃板、3助攻與3抄截，終場105比84修理主力回歸的新北國王，領航猿起碼今年高雄熱身賽帶走1勝回家，反觀國王以熱身賽兩戰皆敗收場。

不同於昨天明顯用二軍應戰，國王今天上半場就讓林書緯、楊敬敏、戴維斯等主力先後替補上陣，可惜面對領航猿強大三分外線攻勢，光在上半場，領航猿就投進10顆三分球，也讓領航猿跟國王打完上半場，暫時取得56比43兩位數領先。

領航猿第3節持續擴大領先差距，最多曾領先國王到17分，可是國王持續想要反撲，來到末節更排出戴維斯、楊敬敏、林書緯、陳俊男與簡祐哲的陣容上場測試，可是使用全本土應戰的領航猿，還是可以繼續擴大領先差距到19分之多。

就算國王趕緊換上傑梅洛，跟戴維斯組成末節另類「雙洋將」，可惜還是沒有辦法有效縮小落後差距，打到比賽還剩5分24秒，國王趁著暫停把主力全都換下休息，畢竟當時國王還落後19分，已經無法避免今年熱身賽兩戰全敗的命運。

國王只有洋將得分上雙，牧倫斯29分，傑梅洛14分，本土以楊敬敏9分最高，但他全場投9中2，手感相當低迷，生涯首次穿上國王球衣登場的林書緯替補打了23分鐘，投6中0、得分掛蛋，只拿3籃板、3助攻與2抄截，戴維斯6分、11籃板。