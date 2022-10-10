雲林縣政府規畫「大北港科技產業園區」，翻轉大北港地區人口外移的困境。（本報資料照片）

民進黨雲林縣長參選人劉建國10日提出農業政策，規畫在北港鎮設置面積83公頃的「雲林農業創新加值園區」，強調雲林的農業要盡快與生物科技對接，讓農業加值，這是未來一定要走的方向。雲林縣政府則表示已規畫「大北港科技產業園區」，預計2024年通過審查進行工程開發。

劉建國10日邀農委會主委陳吉仲等人，於北港鎮舉辦記者會，表示希望在農業首都的基礎上，打造雲林成為「雙技農業首都」，「雲林農業創新加值園區」與此息息相關。雲林與屏東都是農業大縣，但屏東早在約20年前就打造「屏東農業生物科技產業園區」；嘉義縣人口數比雲林少16萬，現在已有6個產業園區，雲林卻連1個都沒有。

劉建國說，雲林縣的農業產值近幾年來都沒有增加，農民面對極端氣候的挑戰，必須要有新的方法，透過科技與生技的結合，讓雲林農業加以提升，是未來必定要走的方向，「雲林農業創新加值園區」就是在作這一塊，園區設在北港鎮，也可提供就業機會，解決北港地區人口流失問題。

雲林縣政府新聞處處長羅楚東則指出，劉委員最近像是趕進度、囫圇吞棗式的提政見，他真的清楚自己提出的內容嗎？會不會今天講完明天就忘記？公共政策以這種粗糙的方式產出，相當不尊重雲林縣的鄉親。

雲林縣政府建設處說明，縣府即將在本月21日正式動土北港糖廠市地重劃工程，也正在推動「大北港科技產業園區」都市計畫程序，園區面積84公頃，預計2024年通過審查進行工程開發，提供就業機會、可負擔的社會住宅及公園休憩空間，翻轉大北港地區人口外移的困境。