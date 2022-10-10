新竹縣橫山鄉內灣風景區的內灣吊橋，5月發生疑似民眾在橋上烤肉，造成橋面起火的火警案，10日雙十連假遊客眾多，橋面木樁疑被民眾亂丟菸蒂冒煙，警消到場用水柱噴灑冒煙處 撲滅星星之火，現場持續警戒。

橫山分局表示，10日下午1時32分時，民眾報案稱看到內灣吊橋木樁有冒煙，並先以手上礦泉水澆熄，派員前往查看澆熄冒煙處，確認吊橋並未著火，但有持續冒煙情形。

橫山消防分隊到場後，以水柱噴灑冒煙處滅火，初步研判疑似遊客在吊橋上抽菸隨手亂丟煙蒂，因風大剛好卡在木板之中，才導致下方木條開始燃燒冒煙，已排除人為縱火。

警方隨疏導橋上遊客儘速離開，並考量遊客安全，先將兩端拉起封鎖線，提醒民眾亂丟菸蒂可處1千2百元以上、6千元以下罰鍰，若造成火災將觸犯刑法公共危險罪。

橫山鄉長張志弘和縣議員張良印到場了解，要求設立告示牌禁菸外，並請警方加強巡邏，協助勸導遊客，避免再生意外。