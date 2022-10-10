為慶祝中華民國111年國慶，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開，以巨型光雕投影在總統府建築上，搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現臺灣國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影，還透過8首歌曲向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬。對此，媒體人逆風的烏鴉今（10）日就在臉書上表示，在看完總統府前的光雕之後，他認為「所謂家人，就是不管怎樣都挺到底」根本是鬼扯，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「沒有國哪裡會有家VS.保國就是保家」的文章表示，他去看了總統府前的光雕，放映的影片，除了文化的洗腦，最重要的東西，就是反覆闡述一個概念「守國就像是守家」，逆風的烏鴉指出，「其中有一句台詞讓我印象很深刻：所謂的家人，就是無論如何，都會力挺到底」。

逆風的烏鴉說，「文化洗腦的部分我沒意見，畢竟那是執政者的意識形態，推廣自己的意識形態和理念，算是他們的義務。但是推廣『家國』觀念，卻讓人感觸很深」，逆風的烏鴉坦言，「我們這個年代的人『沒有國哪裡會有家』，是一句朗朗上口的標語，甚至還做成一首歌傳唱。不過年紀越大，越覺得這句話不對勁。所謂的沒有國哪有家到底是啥？國的概念是啥？家的存在時間絕對早於國，那又是啥情況？所謂的國族概念，是從一而終的忠誠嗎？」

逆風的烏鴉認為，這些問題的答案，就在上面的那句台詞「所謂家人，就是不管怎樣都會挺到底」裡。統治者藉由「家國」概念的轉換，要人民無條件的付出他們的忠誠，捍衛他們的政治權力，這才是他們要的東西。也就是說，今天的「保國就是保家」和過去的「沒有國哪裡會有家」其實是相同的東西。

最後逆風的烏鴉強調，「我可以同意捍衛民主的價值和自己的生活方式，但如果是捍衛的是民族主義、國族主義，那就是愚蠢的口號。至此也可以看到『所謂家人，就是不管怎樣都挺到底』這句話根本是鬼扯。難道你家人去強姦殺人放火，你也挺到底？當國家的統治者多行不義，我們也要挺到底？少騙人了吧」。