民進黨苗栗縣長參選人徐定禎10日與前副總統陳建仁、內政部長徐國勇、台北市長參選人陳時中和立委羅致政等人，前往苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，一同出席迎聖五朝王船醮祭典參香祈福行程，徐定禎說，他跟陳時中彼此共同目標都是要翻轉台北、翻轉苗栗，為下一代的未來努力。

陳時中表示，擔任衛福部長時就曾與徐定禎會談，討論苗栗高齡人口與醫療資源缺乏問題，今天再合體祈求國泰民安，彼此要共同努力。

徐定禎說，苗栗白沙屯是全台宗教信仰重心，白沙屯拱天宮媽祖俗稱「粉紅超跑」，信仰者遍佈全台、參拜香火鼎盛，而白沙屯五雲宮30年一次的「迎聖五朝王船醮」，更是苗栗地方宗教盛事，特別是今年燒王船儀式象徵送走侵擾全台的疫情，苗栗鄉親早已期待多時要共赴盛會祈求平安。

徐定禎指出，遶境進香和燒王船等宗教盛事，飽含信徒對未來的寄託與期待，也保留台灣民俗工藝技術代代相傳，這次祭典新造的王船便是耗時3個月依循古法製作，是台灣珍貴且獨特的文化。

徐定禎說，陳時中是出席葫蘆寺九聖關渡宮會香大典，唯一完整參與祭典的台北市長參選人，從小細節就能看出陳時中對傳統信仰的重視，「敬神、愛人」尊敬神明的首長才能衷心愛護人民，這才是台灣人要選出的首都市長。