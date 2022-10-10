網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼擁有亮麗外型和傲人上圍，不但經常曬辣照，鬼靈精怪的性格也獲得許多粉絲喜愛，多次發表對熱門話題的看法讓她人氣大增；近日正逢雙十國慶，有「橘色惡魔」之稱的日本橘高校吹奏部來台表演，郭鬼鬼也特地換上橘色衣服吹國旗歌響應，不過吹出來的曲子有些走調，讓網友看了全笑歪。

逢雙十國慶，國慶大會上總會有許多令人印象深刻的表演，今年更請來日本的橘高校吹奏部來台表演，「橘色惡魔」的陣容引起許多民眾的討論，郭鬼鬼也跟上國慶熱潮，以合成的方式將總統府圖片融入背景，特地選橘色上衣和黑色皮裙，傲人身材雖然包緊緊，仍可以看出凹凸有致的火辣曲線，與橘高校吹奏部的象徵性橘色制服相似，手拿一支中直笛吹奏國旗歌《青天白日滿地紅》，雖然吹奏的過程仍有小出錯，不過整體很有誠意，郭鬼鬼寫下：「十十早上起床升旗囉，我也是橘色惡魔，誰敢來表態」。

影片一上傳，許多網友紛紛回應：「為了鬼鬼我天天升旗」、「橘鬼降臨！」、「懂吹」、「這才是我愛的橘色惡魔」、「開著靜音聽了50遍」，也有人注意到郭鬼鬼演奏有吹錯：「乖，多練習一下，明年等妳喔」、「有吹就好」，網紅瑀熙也留言「我國小直笛隊的，下次教妳吹」，讓郭鬼鬼調侃「我懷疑妳在開車，但要準備去住妳家了」。