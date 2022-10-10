王惠美表示，特別選在雙十國慶舉辦聯合婚禮，有成雙成對、美好彰化的寓意，期待所有新人都能甜甜蜜蜜、永浴愛河。（吳建輝攝）

王惠美縣長還抽出幸運新人，可以拿到家庭劇院組、ipad、萬元禮券等大禮。（吳建輝攝）

彰化縣政府選在「台版兼六園」美譽的「成美文化園」舉行聯合婚禮，共有32對新人報名。（吳建輝攝）

2022彰化縣聯合婚禮在國慶日當天舉行，10日共有32對新人齊聚在彰化「成美文化園」，由彰化縣長王惠美現身證婚，王惠美表示，特別選在雙十國慶舉辦聯合婚禮，有成雙成對、美好彰化的寓意，期待所有新人都能甜甜蜜蜜、永浴愛河。

彰化縣政府選在「台版兼六園」美譽的「成美文化園」舉行聯合婚禮，共有32對新人報名，來自台南的李政儒特別到女方黃靖媛的故鄉完成終身大事，即將成為彰化女婿的他，感到相當高興，感受到彰化宜居城市的魅力。

王惠美表示，祝福所有新人能夠在彰化落地生根、結為連理，縣府為讓青年安心成家，提供全國最高生育補助3萬元，0至5歲還有育兒津貼，第1胎每月5000元，第2胎每月6000元，第3胎每月7000元，減低青年的壓力。年底前有3處公設民營托嬰中心開幕，未來將達成15處的目標。

民政處表示，今年參加的新人都贈送一台32寸液晶電視，另外包括議會、農會、漁會、公所等共有13個企業單位，贊助新人成家禮，讓新人帶回滿滿的祝福，而現場王縣長還抽出幸運新人，可以拿到家庭劇院組、ipad、萬元禮券等大禮，祝福所有新人幸福成家。