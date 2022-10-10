針對民進黨台北市長候選人陳時中昨(9日)呼籲特斯拉總部要進駐台北，國民黨發言人、台北市議員候選人柳采葳今(10日)在臉書發文酸「陳時中拜託你！不要不懂裝懂，假裝自己很國際嗎？」這顯示陳時中對國際事務茫然無知。她指出，陳時中之前評論馬斯克第一時間忘記表達抗議，後來「急轉彎」補上抗中保台引發爭議，為了轉移自己講錯話的焦點，才在「練肖話」呼籲特斯拉總部進駐台北，直批「蠢！國際事務0歲程度」。

「陳時中對國際事務的無知在馬斯克事件充分展現。」柳采葳認為，陳時中受訪時先讚許馬斯克是成功的企業家、需進一步討論，眼看自己失言、風向不對，再度受訪時才說是矮化台灣、嚴正抗議。沒想到，陳時中還是被批評「急改口」，然後又神來一筆發推特請特斯拉總部設在台北。陳時中如果沒有失言、就沒有特斯拉總部進駐台北？

柳采葳指出，好笑的是，特斯拉全球總部在美國德州，超級工廠在德國跟上海，台北內湖也已經設立營運總部，陳時中是要特斯拉來台設全球總部？還是亞太總部？面對陳時中無知的呼籲，是要特斯拉怎麼回應？

「陳時中有國際事務能力嗎？光在熟悉的醫療領域表現就零零落落。」柳采葳質疑，陳時中時任5.5年衛福部長、任期近25年來最久，擔任指揮官時期，手握8400億防疫特別預算，但他就是買不到國際疫苗，甚至買到假快篩；一換成擁有國際網絡的鴻海、慈濟、台積電出手，馬上就買到國際疫苗，恰恰證明陳時中的國際事務能力差到不行。

柳采葳直言，疫苗採購是決定台灣疫情掌控要素之一，陳時中即便獨攬大權也兩手一攤，也難怪面對馬斯克說出把台灣設為中國的特別行政區，如此親中、舔中的詞彙時，陳時中連生氣的反應能力都全部喪失。