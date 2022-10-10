2022諾貝爾經濟學獎由3位美國經濟學家柏南奇(Ben S. Bernanke)、戴蒙德(Douglas W. Diamond)以及戴布維格（Philip H. Dybvig）共享殊榮，以表彰他們對「銀行業和金融危機的研究」。
他們提高世人對銀行在經濟活動中的理解，尤其是金融危機期間，以及如何監管金融市場。其中的一個重要發現是，在金融危機期間，必須避免銀行倒閉，這是渡過金融危機至關重要的。
伯南奇在2000年左右提出「大節制」(the Great Moderation)理論，指出傳統商業周期在近幾十年來，由於國際經濟的結構性變化，特別是發展中國家經濟穩定性提高，使得宏觀經濟（貨幣和財政）政策的影響力減弱，全球經濟出現不易振興的緩步衰退。
戴蒙德、戴布維格兩人致力於開發理論模型，解釋「銀行」為什麼存在；它們在大環境所扮演的角色，如何在面臨倒閉謠言時凸顯其價值；以及又該如何減輕這樣的脆弱性。他們認為經濟危機必須要保護銀行，主要是要保護銀行的存戶，要是發生擠兌造戶銀行倒閉，許多存戶的財產消失，社會必然動蕩。因此政府此時必須提供存款保險，充當銀行的最後防線來扼止。
諾貝爾經濟學獎設立為表揚在經濟學領域傑出研究者，其中21世紀的得獎者研究多屬總體經濟學，此前就有專家預測，在經濟動盪背景下，勞工、貧窮和利他主義(altruism)將是今年熱門領域。
值得一提的是，諾貝爾經濟學獎自1969年首次頒發，至今僅2名女性摘下桂冠，分別為2009年美國政經學家歐斯壯 (Elinor Ostrom)以及2019年法裔美國學者杜芙洛(Esther Duflo)；瑞典林奈大學經濟學教授弗萊特(Hubert Fromlet)表示，如果今年女性又槓龜，將令人失望。更強調，美國勞動經濟學家戈丁(Claudia Goldin)有望成為第3位女性得主。
有諾貝爾風向球之稱的科學分析公司「科睿唯安」（Clarivate）負責人大衛·彭德爾伯里(David Pendlebury)也同意戈丁的潛力，稱「她探討兩性間薪資差距，還有女性勞動人口，在經濟、教育層面貢獻良多。」
還提到，戈丁可能會與另一位英國學者布倫德爾(Richard Blundell)共享殊榮。其他像是比利時學者貝特朗（Marianne Bertrand），著手種族、性別歧視的勞動經濟學；加拿大裔美國經濟學家柯里（Janet Currie）最初是以兒童視角出發，研究總體社會對其生命週期的健康影響。
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