2022諾貝爾經濟學獎由3位美國經濟學家柏南奇(Ben S. Bernanke)、戴蒙德(Douglas W. Diamond)以及戴布維格（Philip H. Dybvig）共享殊榮，以表彰他們對「銀行業和金融危機的研究」。

諾貝爾經濟學獎即將在台灣時間今天17點45分公布。

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

他們提高世人對銀行在經濟活動中的理解，尤其是金融危機期間，以及如何監管金融市場。其中的一個重要發現是，在金融危機期間，必須避免銀行倒閉，這是渡過金融危機至關重要的。

伯南奇在2000年左右提出「大節制」(the Great Moderation)理論，指出傳統商業周期在近幾十年來，由於國際經濟的結構性變化，特別是發展中國家經濟穩定性提高，使得宏觀經濟（貨幣和財政）政策的影響力減弱，全球經濟出現不易振興的緩步衰退。

戴蒙德、戴布維格兩人致力於開發理論模型，解釋「銀行」為什麼存在；它們在大環境所扮演的角色，如何在面臨倒閉謠言時凸顯其價值；以及又該如何減輕這樣的脆弱性。他們認為經濟危機必須要保護銀行，主要是要保護銀行的存戶，要是發生擠兌造戶銀行倒閉，許多存戶的財產消失，社會必然動蕩。因此政府此時必須提供存款保險，充當銀行的最後防線來扼止。

This year’s laureates in economic sciences, Ben Bernanke, Douglas Diamond and Philip Dybvig, have significantly improved our understanding of the role of banks in the economy, particularly during financial crises, as well as how to regulate financial markets. #NobelPrize pic.twitter.com/5Z2ra3iHAd — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

The work for which Ben Bernanke, Douglas Diamond and Philip Dybvig are being recognised has been crucial to subsequent research that has enhanced our understanding of banks, bank regulation, banking crises and how financial crises should be managed.#NobelPrize pic.twitter.com/4drJwZ0yF9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

諾貝爾經濟學獎設立為表揚在經濟學領域傑出研究者，其中21世紀的得獎者研究多屬總體經濟學，此前就有專家預測，在經濟動盪背景下，勞工、貧窮和利他主義(altruism)將是今年熱門領域。

值得一提的是，諾貝爾經濟學獎自1969年首次頒發，至今僅2名女性摘下桂冠，分別為2009年美國政經學家歐斯壯 (Elinor Ostrom)以及2019年法裔美國學者杜芙洛(Esther Duflo)；瑞典林奈大學經濟學教授弗萊特(Hubert Fromlet)表示，如果今年女性又槓龜，將令人失望。更強調，美國勞動經濟學家戈丁(Claudia Goldin)有望成為第3位女性得主。

有諾貝爾風向球之稱的科學分析公司「科睿唯安」（Clarivate）負責人大衛·彭德爾伯里(David Pendlebury)也同意戈丁的潛力，稱「她探討兩性間薪資差距，還有女性勞動人口，在經濟、教育層面貢獻良多。」

還提到，戈丁可能會與另一位英國學者布倫德爾(Richard Blundell)共享殊榮。其他像是比利時學者貝特朗（Marianne Bertrand），著手種族、性別歧視的勞動經濟學；加拿大裔美國經濟學家柯里（Janet Currie）最初是以兒童視角出發，研究總體社會對其生命週期的健康影響。