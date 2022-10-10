想與台灣同慶生日！台中茂盛醫院10日上午有4位產婦生產，迎來6位國慶寶寶，更有1個試管女娃於上午10時10分出生，嬰兒室應景插上小國旗，讓寶寶們和台灣同慶生日；茂盛醫院院長李茂盛鼓勵，求孕的已婚夫婦可申請試管補助方案，達成求子心願。

茂盛醫院10日上午迎來6位國慶寶寶，男、女嬰各3位，其中2位是自然產、2對是試管雙胞胎。第1對出生的試管雙胞胎是兄弟，其父母說，結婚7年來一直無法自然受孕，1年前到茂盛醫院做試管，首度植入就成功受孕，看到孩子真的非常感動；第2對試管雙胞胎是龍鳳胎，妹妹還剛好搶在10時10分出生，其父母表示，他們的第2胎也是試管嬰兒，3年前在茂盛醫院生產，由於當時還留存其他胚胎，因此去年又來植入，如今順利生產；更笑說，同1批胚胎讓他們分別生下老二、老三和老四。

李茂盛表示，他從事不孕症治療長達30年，對於台灣少子化現象感到很憂心，台灣已連續2年新生兒人數低於死亡人數。2020年新生兒出生數還有16萬5249人，去年卻僅15萬3820人，減少1萬多人。追溯發現，去年的結婚數為11萬4606對夫婦，比2020年的12萬1702對大減7096對，為歷史新低，連帶導致新生兒人數大跳水。

李茂盛指出，國健署去年7月開始實施「試管嬰兒擴大補助方案」，至今催生超過4千名試管寶寶，有效改善少子化現象，且受補助夫妻成功產下之嬰兒之單胞胎活產率為87.9％，比實施補助方案之前只有75.7％大幅提升了12.2％，顯見年輕夫婦只要植入1顆胚胎就能抱到小孩，並同時降低多胞胎妊娠的風險，對孕婦和胎兒都是很好的政策。

李茂盛鼓勵民眾，結婚半年期間若未能自然受孕，就可以求助醫院，申請擴大試管補助方案，不但減輕求孕的醫療費用，也能透過先進的人工生殖技術，快速達成求子心願。