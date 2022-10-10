雲林縣北港朝天宮國慶連假逾10萬人潮，店家認為應可嘗試解封了。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮國慶連假3天人潮洶湧，估計遊客逾10萬人次，不僅廟前中山路糕餅一條街、排隊名店小吃生意興隆，連一般小吃店也是大排長龍，店家表示今年國慶連假人潮比中秋連假多，甚至已不輸疫情前同期，顯示國人已開始恢復正常生活，「應該可以嘗試解封了」。

北港朝天宮在今年5月全台確診人數增加後，許多遊客加強自我防疫，參拜人數銳減，以往星期假日廟前中山路擠滿人潮的情況不再，僅有零星散客，最受歡迎的中山路糕餅一條街，生意少了7、8成，一些排隊小吃眼見沒有人潮，乾脆歇業「度小月」。

朝天宮人員表示，隨著疫情趨緩，8月中元節開始出現人潮，上個月中秋連假，人潮明顯增加，這幾天國慶連假，遊客如織，不僅廟內外都是參拜信眾，周邊糕餅店、小吃店也大排長龍，預計3天遊客至少有10萬人次。

1家糕餅店說，3天連假以星期日人潮最多，根本就像疫情之前的春節，整條廟前中山路都是人，連小巷子也有遊客蹤跡，大家隨時忙著補貨，總算可以彌補先前生意不佳「度小月」的一些損失。

小吃店老闆指出，國慶連假期間，每家北港小吃店都變成「排隊名店」，許多客人在店外等候，已經很久沒有這種盛況了，疫情嚴峻時來朝天宮參拜大多是老一輩，現在很多是全家一起出遊，可見疫情的影響已逐漸減弱，「應該可以嘗試慢慢解封了」。

遊客說，7、8月疫情比較不那麼嚴峻，便先到人潮少的戶外遊樂區，覺得情況有往好的方向發展，才開始到人潮多的觀光景點，來朝天宮參拜，主要是祈求媽祖繼續保佑大家，同時希望疫情早日消退，讓大家恢復正常生活。