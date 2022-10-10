九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中昨主張雙城論壇不要被人家掐脖子舉辦；對此，台北市長柯文哲今表示，「他們現在是掐著別人脖子，要人家不要辦。」無黨籍台北市長參選人黃珊珊下午則直嗆，陳時中不想辦就直接寫說政見是不辦雙城論壇，看看市民怎麼講。

黃珊珊今出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」，會前受訪時被問及陳時中稱雙城論壇是被掐脖子舉辦，黃珊珊簡單回嗆誰可以掐著台北市脖子？若陳時中不想辦，就直接寫政見是不辦雙城論壇，看看市民怎麼講。

另談到柯文哲與親民黨主席宋楚瑜出席總統府國慶典禮，但與會期間兩人卻無互動，再被外界解讀「白橘」心結未解，黃珊珊則表示，參加莊嚴的國慶典禮，並不是去聊天，並表示語帶不耐稱，距離選舉尚有很長時間，為何每天要去問這些事。

黃珊珊強調，宋楚瑜、柯文哲都是有智慧政治人物，外界想太多、過度解讀，都是製造更多困擾。