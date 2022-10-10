許多人在愛上一個人之後，便會為對方傾盡所有，哪怕有時受了委屈，也甘願繼續為愛付出，不過《搜狐網》運勢專欄指出，面對沒有回應的愛情，牡羊座、射手座、摩羯座會及時止損，不再做無謂的努力，果斷放棄之前的眷戀。

【牡羊座】

牡羊座很單純，一旦喜歡上一個人就會果斷去追求對方，不讓等待成為遺憾，如此激情的樣子，讓旁人都覺得他們很專情，甚至以為他們會一直專情下去，但其實對方沒有回應時，他們也不會浪費時間等待，一想到未來有天能夠遇到真心待自己好的人，他們就會果斷放棄之前的眷戀。

【射手座】

射手座是一個變化多端的星座，愛冒險的他們喜歡追求各式各樣的愛情，儘管期待也會有落空的時候，但他們不是無趣之人，不會因為一朵鮮花就放棄整片花海，因此面對沒有回應的愛情，他們會果斷放棄，不會再愛。

【摩羯座】

摩羯座對未來很有打算，面對愛情也習慣朝著未來的方向去做考慮，但他們比較木訥被動，習慣等待對方回應，要是了無音訊，他們就不會再做無謂的努力，畢竟沒有未來的愛情，再怎麼努力也是傷心，聰慧理性的他們可不允許自己的感情史有任何汙點。