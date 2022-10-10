桃園市國旗屋米干老闆張老旺，在10月10日國慶日連續28年自費舉辦升旗典禮，國民黨桃園市長參選人張善政在綿綿細雨中參與，現場民眾熱情高喊張善政凍蒜。張善政更在臉書上表示表示「今天是中華民國一百一十一年的國慶，我來到張老旺先生的國旗屋，參與國慶升旗」，更分享了「國旗屋第一面國旗的故事」，許多網友看完後紛紛感動留言，引發討論。

張善政在臉書上表示，他和張老旺先生已經很熟悉，國旗屋也不是第一次來。「但每次來，看到滿滿的青天白日滿地紅旗海，都讓我很有感觸」，張善政提及，張先生的國旗屋可能是地球上中華民國國旗密度最高的地方。但最觸動他的，不是國旗的數量，而是國旗屋第一面國旗背後的故事。

張善政分享，張老旺先生9歲就跟著父親以及國軍，流亡滇緬邊界。部隊總有打散、走散的時候，為了讓部隊能夠重聚，他的母親親手縫製一面國旗。只要部隊散了，就把國旗插在山坡上，指引四散的弟兄們方向，張善政坦言，這就是國旗屋第一面國旗的故事，雖然他沒有張老旺先生幼時顛沛流離的遭遇，「但我想我跟他對國旗的感情是一致的，那就是，哪裡有國旗，哪裡就有同胞；哪裡有國旗，哪裡就是歸宿，在我成長的歷程中，我也時時感受到大家對這面旗幟的情感」。

最後張善政更說，所有台灣人都期待，在國際賽事能夠揮舞國旗，為中華健兒加油；所有台灣人都渴望，在國際賽事頒獎典禮，能響起國旗歌昂揚的樂聲。張善政強調，「中華民國就是我們所有人的認同！今年是選舉年，我希望各黨各派無論選舉過程中如何競爭，選後都能團結一心，為台灣的善良，為中華民國的民主而努力。我也會努力朝勝選的目標邁進，力拼桃園善好，台灣更好，在這特別的日子，讓我們一起祈願青天白日滿地紅旗永遠飄揚，中華民國繁榮昌盛、國泰民安！」

而許多網友們看完後紛紛感動留言「看了張善政院長寫的文章，感動想哭，以前國慶常看到馬路國旗飄揚，近年少很多...」、「溫馨、誠摯、和善的內容讓人感動得哭了！張院長佛系選舉為台灣的善良，為中華民國的民主而努力不遺餘力讚！」、「好久沒看過那麼多國旗了！」、「看了許多政治人物對於國慶日的發文，這篇是我看過最棒、最有溫度的文章」。