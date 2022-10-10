今天雙十國慶，上午總統府前舉行慶祝大會，清晨北市警局即大動員執行博愛特區周邊的相關維安。豈料，松山警分局1名偵查佐替忘記帶槍出門的巡官取槍，竟清槍不慎走火，子彈擊發射穿辦公室桌櫃，所幸並無造成人員傷亡。松山分局表示，將追究懲處並列案例教育。

10日清晨4時15分許，松山分局偵查隊薛姓巡官領用槍彈並簽出服勤後，因內急臨時前往如廁，於返回後急於出勤，未將槍彈攜出，便委由晚班正於駐地休息的劉姓偵查佐代取，但劉姓偵查佐於取得槍彈後，未依標準清槍程序卸下彈匣、檢視有無子彈，便直接拉滑套、扣扳機，導致子彈上膛擊發，射穿辦公桌櫃抽屜，所幸無人受傷。

松山分局調查後表示，薛姓巡官身為幹部卻未以身表率，未確實攜行槍彈服勤，對重要公物保管不當，嚴重影響警譽；而劉姓偵查佐未遵程序清槍，導致槍枝（彈藥）走火，情節嚴重，分局將於查明疏失後依規定議處，並從嚴追究相關人員考核監督責任。

松山分局強調，持續秉持勤教嚴管的決心，要求各級幹部加強督飭所屬員警恪遵領（繳）槍械清槍流程，全案並列本分局案例教育，加強提醒同仁知所警惕、自我要求，避免這類行為再次發生。