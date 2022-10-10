送交瑞芳動物之家的萌樣領角鴞寶寶，全身披著淡灰色幼鳥羽毛。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

準備回歸大自然的領角鴞寶寶健康狀態良好，兩眼炯炯有神。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

今年7月5日新北市貢寮區有民眾撿獲不知名幼鳥，送往貢寮區公所後，瑞芳動物之家隨即接回安置，並確認為領角鴞幼鳥，檢傷後並無發現開放性受傷、骨折及落翅現象，經2個半月餵養照顧，近日幼鳥換羽完成，順利回到貢寮區完成野放，返回大自然懷抱。

送交人簡志興表示，他7月5日在貢寮雙玉集會所附近，發現地上有一團灰白色絨毛在動，仔細一看才發現是不知名鳥類，由於未發現鳥巢位置，便趕緊送交貢寮區公所代為處置。

瑞芳動物之家帶回飼養，餵食愛心廠商捐贈的肉末，經過2個半月照護，幼鳥完成換羽，從淡灰色鳥羽換裝成咖啡色成鳥羽色，動保處聯絡簡志興，於原拾獲地點順利完成野放。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖提醒，領角鴞是猛禽類鳥類，在台灣本島分布最廣，也最常出現在人們生活周遭環境，這次順利野放成功，讓一個小生命得以回歸原棲息地，讓他感到喜悅，也感謝動保處救援後，悉心照顧與付出。

王嚴緖推測，這隻幼鳥是從巢中掉落地面，民眾若撿到鳥類，可先判斷是雛鳥、幼鳥還是成鳥，此次民眾拾獲的是尚未換羽的幼鳥，只要發現無受傷，如骨折、皮下血腫等，可試著抬頭尋找樹上鳥巢，若無法回置鳥巢，也可將其放置在狗貓不易觸及高度樹上，由其親鳥自行帶回照顧。

動保處則說，若在路上發現幼齡動物，可先行觀察，確認無親代在周遭後先行撥打1999或動保處24小時動物救援專線02-29596353求助，動保處會即刻通知轄區動物之家派員處理，提供必要的救援、醫療與人工餵飼協助，並於適當時機野放，讓牠們回到大自然的家。