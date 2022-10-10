6吋可可木乃伊派，890元。（亞尼克提供）

6吋萬聖狂歡鎮，450元。（85℃提供）

燕尾服黑面俠，140元起。（酷聖石提供）

迎接萬聖節，不少糕點可見Q萌鬼怪探頭，且多主打巧克力風味帶出黑暗風格，一系列優惠同樣甜入心裡，包含買一送一、抽渡假旅店住宿券等。有感於疫後民眾注重儀式感，預期節慶新品可拉抬業績至少3成。

85℃聯名六福村推限定蛋糕，其中「萬聖狂歡鎮」以巧克力戚風蛋糕為基底，注入卡士達提升風味，上頭放著巧克力薄片製成的小幽靈和Q版惡魔等，即起註冊85℃ APP會員買聯名蛋糕，周周抽樂園免費門票，有機會目睹百鬼夜行嘉年華，最大獎為六福莊平日剛果藍天二人住宿券，業者預估此檔期銷售額可達670萬。

亞尼克主打「可可木乃伊派」，以法國米歇爾72％黑巧克力製成甘納許，細膩滑順，並搭巧克力酥菠蘿和派皮，一條條奶霜化作木乃伊繃帶相當吸睛。31日前卡友單筆消費淨額滿3300元送紅利100點，點數可變現金。

不只蛋糕「搞鬼」，酷聖石11月3日前也推創意冰品「燕尾服黑面俠」，將竹炭粉、玫瑰鹽入冰搭香奶冰淇淋基底，香濃鹹甜，最後點綴蜘蛛網巧克力片、黑巧克力餅乾。另品牌LINE官方帳號推抽抽樂，有機會獲免費冰淇淋、買一送一等。