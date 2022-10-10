今年超夯台劇帶起的「茶」熱潮席捲全台，金色三麥過去多次以「台灣茶」為靈感，推出以港口茶、包種茶、烏龍茶釀造的茶啤酒。今年秋天，攜手台東鹿野「允芳茶園」，將台灣獨有的「紅烏龍茶」打造成「紅烏龍茶啤」。即起「SUNMAI金色三麥紅烏龍茶啤」於全台家樂福、大潤發等通路限量販售。

「紅烏龍茶」是台東鹿野的特色茶款，由於緯度較低且產區位於中海拔，具有氣候炎熱的風土特性，茶農呼應特殊的地理條件以「重發酵」釋放飽滿果香。為了在啤酒中呈現天然茶香，金色三麥從不使用茶包慣用的碎茶或糕點業常用的茶粉，而是以「原片茶葉」釀造，並且選擇等級較高的非商業用茶，相比飲料廠、手搖店普遍使用的茶葉，價差高達四倍。除了原料及其講究，更將「冷泡香、熱泡濃」的萃茶密技運用至啤酒工藝，以「雙重萃茶法」分次投入紅烏龍茶湯，還原紅烏龍茶獨特的熟果香氣及醇厚茶感。

即起， 金色三麥「紅烏龍茶啤」於全台家樂福、大潤發等通路販售，每瓶售價125元，限量酒款售完為止。