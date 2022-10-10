烏克蘭很希望西方國家能提供先進坦克，以便收復俄軍佔領區。不過他們最近已經在戰場上取得了相當數量的坦克與裝甲車，竟是俄軍所遺棄的，數量達到上千輛之多，這與俄軍糟糕的後勤與低迷的士氣有關。

命令與任務(task and purpose)報導，英國國防部的情報指出，烏克蘭在戰場上擄獲的俄羅斯裝甲車非常豐富「至少有440 輛坦克、 650 輛裝甲車」，並補充說「烏克蘭目前的坦克部隊中，超過一半是擄自俄羅斯的坦克。」

英國的報導與軍事分析網站Oryx的計算相當一致，Oryx根據網路圖片與影片進行細數、統計，得出的數量是自2月俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭軍隊已經擄獲了大約457輛俄羅斯坦克。

烏克蘭國防部也證實，「重新利用這些俄羅斯裝備，是目前烏克蘭部隊的主要武器。許多俄羅斯坦克是因為一些小細故就被組員放棄，包括卡在泥地裡、履帶斷裂，甚至只因為沒燃料就放棄。同時，他們在撤離坦克之前，並未摧毀設備，這凸顯了他們的訓練狀況不佳、士氣與紀紀律都相當低落。」

自入侵戰爭開始，烏克蘭就一直在伺機搶奪俄羅斯坦克，出現不少難以致信的事蹟。而且這一趨勢僅在過去幾周內又更為明顯，根據外交政策(Foreign Policy)雜誌在9月的一份報告，一位烏克蘭軍方官員表示，在哈爾科夫反擊中期間，短短一星期內，烏克蘭軍隊就從撤退的俄羅斯軍隊手中擄獲200 多輛軍用車、坦克、裝甲車。

烏克蘭國防部發言人在 9月中旬的一條推特諷刺的說：「俄羅斯正積極爭取成為烏克蘭軍隊最大軍事裝備供應國的地位。」

但值得注意的是，這些蘇式坦克大多數都頗為老舊，主要是T-72、T-80，需要大量維修才能有效運作。所以烏克蘭仍然希望西方能夠供性能更為優異的西方坦克，比如德國豹2，或是美國的M1艾布蘭。

此事似乎有些希望，一名美國高級國防官員說，「向烏克蘭軍方提供M1艾布蘭主戰坦克的計畫，已經擺在桌面上。」，而歐盟剛通過了一項全面但不具約束力的決議，呼籲歐盟成員國應該轉讓豹式主戰坦給烏克蘭，並立即訓練烏軍部隊使用這些坦克。