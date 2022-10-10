嘉義縣舞蹈運動項目教練兼選手翁仲德與胞姊翁子雅在一般組舞蹈運動雙人舞競賽（捷舞）拿下金牌。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全民運「舞蹈運動項目」今天進入第2天賽事，實力堅強的地主嘉義縣選手目前累計4金1銀。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全民運「舞蹈運動項目」今天進入第2天賽事，實力堅強的地主嘉義縣選手繼昨天奪下雙金後，今再添2金1銀，目前累計4金1銀，預期明天多位選手有奪金希望，身兼嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委，嘉義議員黃嫈珺歡迎鄉親明天到縣立體育館為選手們加油打氣，一同感受選手們奪牌的喜悅。

2022全民運「舞蹈運動項目」自9日展開一連3天賽事，競賽包含捷舞、鬥牛舞、倫巴、森巴和恰恰等，昨陳宥蓁、黃琮棋在「13歲歲以下雙人組競賽：拉丁舞2項組」獲得嘉縣第一面舞蹈運動項目金牌，昨下午教練兼選手翁仲德與胞姊翁子雅在一般組舞蹈運動雙人舞競賽（捷舞）也拿下金牌，首日賽程一日囊括雙金，也是嘉義縣在全民運史上的頭一遭。

一般組舞蹈運動雙人舞競賽（鬥牛舞）由桃園市勇奪冠軍，亞軍為台北市，苗栗縣拿下季軍。一般組舞蹈運動雙人舞競賽（倫巴）前3名分別為台北市、苗栗縣和桃園市。一般組舞蹈運動雙人舞競賽（森巴）冠軍是桃園市、亞軍台北市、季軍新北市。一般組舞蹈運動雙人舞競賽（恰恰）冠軍台北市、亞軍新北市，季軍台中市。一般組舞蹈運動雙人舞競賽（拉丁舞五項全能）只有2個名次，冠軍為桃園市，亞軍台北市。

截至今天為止，地主隊嘉義縣代表隊在各比賽項目中，已獲得10面金牌，是非六都縣市最多。