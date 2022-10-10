2座賽揚獎、1次國聯防禦率王，已經不再需要任何獎項來證明狄葛朗(Jacob deGrom)的偉大，現在他追求的將是職業生涯第1枚冠軍戒指，不過隨著大都會在外卡系列賽當中敗給教士，狄葛朗奪冠夢再被打碎之外，計畫在本季結束後跳脫合約的他，有可能已經投完身穿大都會戰袍的最後一場比賽，對此狄葛朗接受《紐約時報》訪問時表示，目前還不想討論關於自己未來的動向。

在例行賽拿下101勝、被認為有機會問鼎世界大賽冠軍的大都會，在外卡賽首戰雖然派上雙王牌之一的薛爾瑟(Max Scherzer)，但僅投4.2局就被教士打線炸了4發全壘打丟掉7分，加上打線熄火只攻下1分，讓大都會陷入了背水一戰的困境。

好在狄葛朗在第2戰挺身而出，主投6局只讓教士得到2分，率領大都會延長戰線，不過在今日的生死戰當中，大都會仍然氣力放盡慘敗給教士，結束了今年季後賽之旅。本季結束後還有2年6300萬合約要走的狄葛朗，已經不只1次表達將在休賽季跳出現有合約，似乎已經替大都會投完最後一場比賽了，賽後被問到對於未來動向有何看法，狄葛朗顯然尚未平復心情回應，「我還沒有想過這個問題，我們的計畫是要去洛杉磯(晉級者下一輪對陣道奇)打比賽，但是卻沒有做到，今晚輸球讓很多人非常失望，所以我還沒有真正想過這些問題。」

本季出賽場次寫下單季新高的尼莫(Brandon Nimmo)，休賽季將成為自由球員，尼莫表示自己是生涯首次進入自由市場，對於未來將落腳何處也沒有想法。而終結者狄亞茲(Edwin Diaz)與狄葛朗不同，他非常期待盡快與大都會完成續約，選擇對自己及家人來說最好的報價。