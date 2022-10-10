輔大醫院今（10）日喜迎2位國慶寶寶！今天在輔大醫院誕生的一男一女2名國慶寶寶有諸多巧合，2位媽媽都是自然產而且都是第一胎，而且2位新生兒的預產期原本分別在10月11日及18日，不過2寶都選擇「提前退房」，趕在國家生日這一天搶當國慶寶寶。

預產期原本落在18日的女嬰母親吳小姐（29歲），提早在7日當天就出現落紅產兆進入輔大醫院待產，她當時還問腹中的女兒：「妳要不要選國慶日出生？以後生日都可以放假，與國同慶！」沒想到女嬰彷彿聽見了媽媽的話，吳小姐在8、9兩日催生都無法生產，結果在今天凌晨4點破水，5點多就順利誕下女兒。

吳小姐表示，原本以為只是玩笑話，沒想到女兒真的選在國慶日出生而感到又驚又喜，女嬰出生時體重2750克非常健康，也因為自然產的關係，讓吳小姐產後恢復很快，幾小時後已經可以下床，甚至自己步行去嬰兒室看女兒。

吳小姐說，在懷孕期間只胖9公斤，女兒出生的過程也沒有讓她很辛苦，真的是位很乖的天使寶寶，言談之間對於選在國慶日出生的女兒非常滿意，雖然名字還沒想好，但已經決定小名要叫做「寶貝」。而另一位母親則還在恢復當中，同樣是第一胎的她，也因為兒子提早報到，為家中添了一位國慶寶寶。